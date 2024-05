CBF lamenta morte de Cesar Luis Menotti

Ex-jogador foi companheiro de Pelé no Santos e comandou Argentina no título da Copa do Mundo de 1978 Crédito: Jogada 10

A CBF lamentou a morte de Cesar Luis Menotti, uma das grandes lendas do futebol mundial. O Diretor das Seleções Nacionais da AFA (Associação Argentina de Futebol) morreu no último domingo (5), aos 85 anos, após ser internado em março por anemia. Ele comandou a seleção da Argentina na conquista da Copa do Mundo de 1978, o primeiro título da história do país. Além disso, Menotti era um fã do futebol brasileiro e da Seleção Brasileira de 1970. “A CBF lamenta profundamente a morte de Cesar Luis Menotti, uma das grandes personalidades do futebol mundial. Além de conquistar como treinador o título da Copa do Mundo de 1978, ele era um admirador do futebol brasileiro. O Menotti merece todas as homenagens e que sua história fique sempre reverenciada pelos fãs do futebol mundial”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Menotti foi jogador da Seleção Argentina e defendeu o Rosario Central, Racing, Boca Juniors, times dos Estados Unidos, e dois clubes brasileiros, o Santos e o Juventus-SP. Ao mesmo tempo, ele foi campeão argentino pelo Boca e campeão brasileiro pelo Santos, em 1968.