Camisa do Flamengo terá Pix para ajuda às vítimas do Sul contra o Corinthians

Patrocinadora máster libera espaço, e Rubro-Negro exibira chave para depósitos na camisa. Jogo acontece no sábado, no Maracanã

O Flamengo anunciou nesta segunda-feira que a camisa terá uma mudança para o jogo do próximo sábado. Diante do Corinthians, o Rubro-Negro estampará o Pix da Ação da Cidadania, ONG parceira do clube. O objetivo, afinal, é ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Assim, na camisa rubro-negro, no lugar da patrocinadora máster, a Pixbet, estará a chave para o depósito. O código é sos@acaodacidadania.org.br. A ideia foi dos departamentos de responsabilidade social e de marketing do Flamengo e contou com o apoio da casa de apostas.