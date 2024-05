Avaí anuncia Gilmar Dal Pozzo como novo técnico

O Avaí anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo. Ele chega para substituir Eduardo Barroca, demitido do Leão da Ilha no dia 26 de abril. O contrato do treinador será até o fim deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Estou tranquilo em relação a qualidade do grupo, mas precisamos virar a chave. Quero fazer um bom trabalho e conquistar os objetivos. Ser feliz como fui sendo atleta do Avaí, no meu melhor momento como jogador de futebol e agora no meu melhor momento como técnico”, disse Dal Pozzo na apresentação.