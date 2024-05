Liverpool, sob o comando de Salah, bate o Tottenham

O Liverpool está consolidado em terceiro lugar, com 78 pontos. Porém, como restam apenas mais dois jogos, suas chances de título são meramente matemáticas (afinal, Arsenal tem 83 pontos e City 82). Mas o Tottenham, com 60 pontos e a quarta derrota seguida, está em quinto lugar. Dessa forma, tem de se contentar com a vaga à Liga Europa. A Champions, já era.

O Liverpool fez bonito neste domingo (5/5), pela 36ª rodada da Premier League. Jogou um clássico com o Tottenham, em casa, no estádio Anfield, e se deu bem: 4 a 2. Salah fez um jogaço: belo gol, bola na trave, particiapção no segundo gol, de Robertson, e passe para o quarto. Mas outro que arrebentou foi o garoto Elliot. Afinal, além de dar o passe para o terceiro gol, de Gapko, fez o quarto do Liverpool, uma pintura. Richarlison, que começou no banco, e Son, fizeram para o Tottenham.

Salah fenomenal

Após “fazer as pazes” com o técnico Klopp, acabando com as rusgas da rodada passada, Salah entrou com a faca entre os dentes e sempre aproveitando espaços que o lateral brasileiro Emerson Royal dava pela esquerda da defesa. Primeiramente, deu uma de trivela que foi no travessão. Seria gol de placa. Depois, quase marcou (na trave, mas estava impedido). Contudo, aos 16, recebeu desmarcado nas costas de Emerson e fez 1 a 0. Salah seguiu centralizando os ataques e teve participação direta no segundo gol, aos 45. Robertson iniciou a jogada e apareceu para pegar o rebote do goleiro Vicario após chute do egípcio.

Elliot brilha e Liverpool goleia

Se Salah foi o cara do primeiro tempo, Elliot detonou na etapa final. Logo aos cinco minutos, Emerson Royal perdeu a vola perto da área. Elliot agradeceu, avançou pela direita e cruzou na cabeça de Gapko para fazer 3 a 0. Aos 14, Salah rolou para Elliot. O garoto tirou Bentancur e bateu de fora da área para fazer um golaço.

Richarlison se destaca

O Liverpool se desligou do jogo. DEssa forma, foi punido. Aos 27, Johnson avançou pela direita e cruzou para Richarlison, que entrara pouco antes, tocar para o gol vazio. Aos 32, Richarlison recebeu na área e rolou para Son concluir e colocar 4 a 2 no placar. E o brasileiro mostrou que deveria ter começado como titular. Quase fez o terceiro. Mas o Liverpool também teve chances e Salah chegou a fazer um gol. Anulado por impedimento.