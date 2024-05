Sporting vence mais uma e põe a mão no título português

O Sporting está muito próximo do título português. Neste sábado (4/5), confirmou o seu favoritismo e venceu o Portimonense por 3 a 0, no Alvalade, pela 32ª (antepenúltima) rodada. Com isso, chegou aos 84 pontos. Dessa forma, apenas o Benfica, com 76 pontos, e com um jogo a menos pode alcançá-lo. Contudo, se os benfiquistas tropeçarem no jogo deste domingo com o Famalicão, os sportinguistas comemorarão a conquista de forma antecipada.

Paulinho, Trincão e o artilheiro Gyokeres fizeram os gols do Sporting. Mas com a derrota, o Portimonense para nos 28 pontos, em 16º lugar, posição de zona de rebaixamento.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Português