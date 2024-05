Real vence mais uma e o título espanhol está nas suas mãos

O Real Madrid, que contou com a volta do goleiro Courtois, enfrentou o Cádiz neste sábado (4/5), pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O treinador Ancelotti deixou alguns dos astros, como Vini Jr e Bellingham, no banco. Afinal, terá jogo pela semi da Champions contra o Bayern (na ida, 2 a 2). Mesmo assim, ciente de que a vitória poderia valer, ao fim da rodada, o titulo, o time jogou com atutude. E diante de um rival que luta contra o rebaixamento, fez 3 a 0. Brahim Díaz e Bellingham (que entrou na etapa final) e Joselu fizeram gols. Vini Jr entrou no fim e deu um passe de letra para Militão quase fazer mais um. Foi uma das jogadas mais sensacionais da temporada.

O Real vai aos 87 pontos, contra 73 do Barcelona, que ainda joga na rodada, com o Girona. Caso o Barcelona não vença o seu jogo, o Real conquistará o título por antecipação. Afinal, restarão apenas mais 12 pontos em jogo. Assim, caso o caneco não venha ainda nesta tarde, é questão de tempo. O Cádiz tem 26 pontos e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Como está cinco atrás do Celta (que tem um jogo a menos), sua situação é dramática.

