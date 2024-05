Presidente do Fluminense fala sobre Thiago Silva: ‘Decidido a voltar para casa’

Em evento no Espírito Santo, Mário Bittencourt, afirma que Tricolor 'nunca esteve tão perto' de acertar o retorno do defensor

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, falou sobre a negociação para o retorno de Thiago Silva. Durante o “Tricolor em toda terra”, uma festa com torcedores no Espírito Santo, o mandatário disse que o Tricolor nunca esteve tão perto de confirmar o retorno do defensor, que, segundo ele, está “decidido a voltar para casa”.

“Nós nunca estivemos tão perto de ter o Thiago com a gente, mas o que pesa muito é a questão de que, se ele vier para o Brasil, ele vai ter que deixar a família lá. Queria aproveitar que vocês estão aqui filmando para que a gente possa, a partir de hoje, fazer uma corrente nas redes sociais. Está muito claro para mim que discussão de clube está vencida. Ele está muito decidido a voltar para casa, mas como eu tenho uma família e vocês também têm, isso pesa muito” disse Mário.