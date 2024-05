Para Otávio, empate com Flu é importante para a sequência do Galo

Foi um empate com sabor de vitória. Afinal, o Atlético saiu atrás do placar com dois gols de diferença. No entanto, no fim do segundo tempo conseguiu buscar a igualdade. No fim das contas, Fluminense e Galo deixaram o gramado de Cariacica, no Espírito Santo, pelo Campeonato Brasileiro, com 2 a 2.

Os jogadores atleticanos comemoraram. Aliás, vários ressaltaram a capacidade técnica do time do Fluminense. E, por isso, os números finais da partida foram satisfatórios.