Hulk, do Atlético-MG, reencontra uma das principais vítimas da carreira

Atacante enfrenta novamente o Fluminense, adversário que mais estufou as redes com a camisa do Galo, ao lado do Cruzeiro Crédito: Jogada 10

Após bater o Sport pela Copa do Brasil, o Atlético-MG volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (4), às 16h (de Brasília), os comandados de Gabriel Milito medem forças com o Fluminense, em Cariacica, no Espírito Santo. Com isso, Hulk reencontra uma de suas principais vítimas na carreira ao lado do Cruzeiro.´ Dessa forma, o atacante já enfrentou o Tricolor em oito partidas e estufou a rede em sete oportunidades. Apesar dos bons números, o camisa 7 não marca contra a equipe carioca desde 2022.