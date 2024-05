Fluminense divulga relacionados para jogo com o Atlético-MG

Marcelo volta a ser relacionado no Tricolor após acompanhar renovação do filho Enzo Alves com o Real Madrid, na Espanha Crédito: Jogada 10

Depois de bater o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, o Fluminense busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Assim, o clube carioca divulgou a lista de relacionados para a partida com o Atlético-MG neste sábado (4), às 16h (de Brasília), em Cariacica, Espírito Santo, pela 5ª rodada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre as novidades, está o Marcelo, que se reapresentou na sexta-feira (3). O lateral-esquerdo estava na Espanha para acompanhar de perto a renovação de contrato do seu filho, Enzo Alves, com o Real Madrid. Além disso, outro nome é o do jovem zagueiro Caio Leão.