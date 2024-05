Flamengo sai atrás, mas busca empate fora contra o Red Bull Bragantino

O Flamengo chegou ao terceiro jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Neste sábado (4), dia que abriu a quinta rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro ficou no 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Dessa forma, o Fla sobe para a quarta posição, com oito pontos na tabela. O empate faz com que o Massa Bruta fique em terceiro, com nove pontos. A equipe, que virava líder até o momento de sofrer o empate, é uma das quatro ainda invictas na competição.

Primeiro tempo

A partida começou com o time da casa em cima, com mais posse e finalizações. Aos 20′, o jogo poderia ter mudado graças a expulsão do lateral-esquerdo Luan Cândido. Recomendado pelo VAR, o árbitro foi ao vídeo e anulou a expulsão por falta de De La Cruz no início da jogada.