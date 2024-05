Dirigente do Flamengo solicita entrevista e dispara contra erros de arbitragem

Dirigente do Flamengo detonou juízes e citou, indiretamente, reclamações de Textor, dono do Botafogo

Logo após o apito final no empate entre Bragantino e Flamengo, Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do rubro-negro carioca, pediu para dar uma entrevista ao SporTV ainda na beira do campo. O dirigente, então, lamentou os erros de arbitragem e disparou contra a CBF. Segundo ele, a falta de critério é algo que chama atenção. O cartola cobra esclarecimentos.

“O que está acontecendo é um acinte. Presidente de clube diz que tem roubo, tem fraude, tem manipulação. Outro diz que tem assalto. E os árbitros, acuados, vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O que é mais acintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo!”, iniciou Spindel.

Spindel x Textor

Spindel disse que a direção irá analisar enviar novos ofícios à CBF e à Comissão de Arbitragem, mas lembrou que tal expediente não tem efeito. E citou indiretamente adversários recentes, que fizeram queixas públicas, como o John Textor, do Botafogo, e Adson Batista, presidente do Atlético-GO.