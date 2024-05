Diogo Barbosa exalta torcida do Fluminense no Espírito Santo: ‘Passa confiança’

Lateral fala sobre o carinho dos capixabas com o elenco tricolor e projeta duelo com o Atlético-MG em Cariacica, neste sábado

O Fluminense volta a campo neste sábado (04), quando enfrenta o Atlético-MG às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Espírito Santo por causa do show da cantora Madonna, que acontece em Copacabana, no Rio de Janeiro. Assim, Diogo Barbosa exaltou o carinho dos capixabas com o elenco, que busca vencer mais uma no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tem sido bem legal o carinho da torcida aqui no Espírito Santo, com o hotel sempre cheio. É muito bom e isso nos passa confiança para esse jogo importante contra o Atlético-MG. A gente precisa voltar a vencer no Brasileiro.” disse o lateral.