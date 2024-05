Com título garantido, Inter perde para Sassuolo pelo Italiano

Na tarde deste sábado (4/5), já com o título nas mãos, a Inter de Milão perdeu para o Sassuolo por 1 a 0, no estádio Cittá del Tricolore, pelo Campeonato Italiano. Assim, com o revés, o time de Simone Inzaghi sofreu apenas a segunda derrota na competição. Já o time de Davide Ballardini, mesmo com a vitória, soma apenas 29 pontos. Dessa forma, amarga a 19ª colocação e luta contra o rebaixamento. O gol da partida foi de Armand Laurienté.

A Inter monopolizou a posse da bola, mas se mostrou pouco criativa, certamente pelo conforto de já ser campeã da Série A desde o fim do mês passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Embora jogasse sem pressão e podendo poupar alguns atletas, a Inter de Milão não foi a campo com um time qualquer. Afinal, o ataque titular teve Alexis Sánchez e o goleador Lautaro Martínez. Mesmo assim, os nerazzurri passaram em branco contra o adversário.