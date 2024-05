Chapecoense marca duas vezes, mas cede empate para o América-MG

Em jogo marcado pela quantidade de água no gramado, Chapecoense e América-MG empataram por 2 a 2 na Arena Condá, em Chapecó, neste sábado (4). Os donos da casa, aliás, abriram dois gols de vantagem. Mas o time mineiro mostrou poder de reação para arrancar a igualdade no placar.

Com o resultado, aliás, o Verdão do Oeste fica na vice-liderança da Série B do Brasileiro, com sete pontos, após três jogos. Já o América-MG ocupa o quinto lugar, com cinco.

