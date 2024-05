Atlético de Madrid vence, busca o vice e deixa Mallorca em risco

O Atlético de Madrid venceu o Mallorca, por 1 a 0, na tarde deste sábado (4), em duelo da 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, o gol saiu no primeiro tempo com Riquelme no Estádio Iberostar.

Ao derrotar o Mallorca, o Atlético de Madrid alcançou 67 pontos na tabela do Campeonato Espanhol. Já o Girona, com 74, disputa a segunda colocação. O Mallorca, por sua vez, tem 32 pontos e tem Cádiz com 26 arriscando sua situação.

, O Real Madrid garantiu a taça com antecipação, na rodada ao vencer o Cádiz e ver o Barcelona tropeçar diante do Girona.