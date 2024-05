Arsenal vence, segue líder do Inglês e põe pressão no City

Com isso, o Arsenal segue muito vivo na briga pelo título que perseghue sem sucesso há duas décadas. Foi aos 83 pontos, contra 79 do Manchester City. Porém, os atuais tricampeões estão com dois jogos a menos e pode ultrapassar os londrinos. O Bournemouth é apenas o décimos colocado, com 48 pontos. Nenhum risco de rebaixamento, mas também sem chance de buscar vaga a alguma liga europeia.

Arsenal dominante

O Arsenal foi amplamente superior e no primeiro tempo martelou em busca do gol. Mas que só saiu aos 45 minutos, quando Havertz foi derrubado na área pelo goleiro Travers. Saka cobrou e colocou os Gunners na frente.

No segundo tempo, o time da casa seguiu em cima, tanto que além de maior posse (57%) finalizou bem mais (22 a 7). Assim, não foi surpresa o time ampliar aos 25 numa bonita finalização de Trossar. O Bournemouth até que tentou alguma coisa na reta final. Mas sem sucesso. Os donos da casa chegaram a fazer um gol, em belo chute do brasileiro Gabriel Magalhaes. Porém, anulado por impedimento. Contudo, aos 51, Declan Rice recebeu de Gabriel Jesus (que começou no banco e entrou no fim), para fazer 3 a 0. Enfim, novo triundo do Arsenal, que mantém pressão no City e faz a sua torcida sonhar com o título.

Jogos da 36ª rodada da Premier League

Sexta-feira (3/5)

Luton Town 1×1 Everton

Sábado (4/5)

Arsenal 3×0 Bournemouth

Brentford x Fulham – 11h

Burnley x Newcastle – 11h

Sheffield x Nottingham Forest – 11h

City x Wolverhampton – 13h30

Domingo (5/5)

Chelsea x West Ham – 10h

Brighton x Aston Villa – 10h

Liverpool x Tottenham – 12h30

Segunda-feira (6/5)

Crystal Palace x Manchester United – 16h