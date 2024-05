Após gols e bela atuação, Vargas agradece: ‘Estou fazendo o certo’

O primeiro gol foi relâmpago. Afinal, aconteceu apenas oito segundos após o atacante entrar em campo. Ele pisou no gramado e já recebeu o lançamento na frente. Foi apenas um toque na bola para recolocar o Galo no jogo, aos 28 minutos. Seis minutos depois, fez mais um.

Em busca de uma nova fase no Atlético, o atacante Eduardo Vargas lavou a alma. Afinal, o atacante vem crescendo de rendimento na equipe alvinegra. Diante do Fluminense, neste sábado (4/5), ele marcou os dois gols do Galo que permitiram o empate, em Cariacica, por 2 a 2, pelo Campeonato Brasileiro .

“Estou muito feliz. Estou treinando bem, estou fazendo tudo correto fora de campo. Enfim, as coisas estão dando certo”, disse ao Canal Premiere.

Vargas e a volta por cima

Vargas estava encostado no Atlético. Foi colocado em uma lista de dispensa e lutou para permanecer em Belo Horizonte. Passou a ser reutilizado com a chegada de Gabriel Milito. E está dando resultado. Criticado em outros tempos, ele mostrou que quer dar a volta por cima. Atualmente, o atacante é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com três gols.

O atacante se batizou na igreja evangélica e está noivo de uma mineira. Aliás, ele agradeceu o apoio da mulher.