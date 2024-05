Zubeldía revela ‘preparação individualizada’ para duelo na Copa do Brasil

O São Paulo, repleto de reservas, venceu o Águia de Marabá por 3 a 1 , nesta quinta-feira (02), em Belém, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida serviu não só para dar descanso aos titulares e rodar o elenco, mas também para Zubeldía conhecer mais o plantel. Após a partida, o treinador revelou a preparação individualizada para cada atleta antes do embate.

“Havia que juntá-los, trabalhar em equipe, porque, no final, quem assiste ao jogo não vai dizer ‘Ah, São Paulo jogou tal ou qual nome. Jogou o São Paulo, perdeu o São Paulo, ganhou o São Paulo’. Então, cada partida, além de quem joga, é importante que a equipe o faça bem. Mas eu, como treinador, sou consciente de que todos os jogadores precisavam de um tratamento individualizado, pessoal, porque a preparação de cada um é diferente de como chegou para a partida. Por isso, eu acho que o resultado de hoje é muito importante. Faltam 90 minutos para fechar a série”, completou.

Zubeldía roda elenco e coloca garotos para jogar

Com apenas três jogos no comando do São Paulo, o técnico argentino ainda não tinha visto todos os atletas em ação, apenas em treinamento. Contudo, contra o Águia de Marabá, ele não só rodou o elenco, mas também teve a oportunidade de ver as joias do clube. Afinal, sete jogadores criados em Cotia atuaram no Mangueirão: Moreira, Diego Costa, Patryck, Nestor, Juan, Rodriguinho e William.

Desta lista, apenas Diego Costa vinha atuando como titular. Além disso, Nestor é um dos ativos mais importantes do clube e vem recuperando ritmo após se recuperar de lesão no joelho esquerdo.