Tite sob pressão do caldeirão rubro-negro

A turbulência chegou com tudo ao trabalho de Tite no Flamengo. Afinal, apesar do título carioca, com ótima campanha (e não falo aqui em desempenho), as recentes derrotas para Bolívar, na Libertadores, e Botafogo, no Brasileiro, afloraram a insatisfação da torcida rubro-negra. E a massa do bolo solou com a péssima atuação do time na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas pela Copa do Brasil, no Maracanã.

A derrota na altitude de La Paz fez o Bolívar abrir cinco pontos de vantagem sobre o próprio Flamengo na liderança do grupo. No entanto, era um time recheado de reservas e a situação foi atenuada, não absorvida. No clássico com o Alvinegro, com mando de campo e os titulares, a equipe da casa perdeu por 2 a 0 e não acertou o alvo uma vez sequer. A insatisfação cresceu e Tite já sentiu a orelha arder.

No duelo com o Amazonas, também diante da torcida, que esperava uma vitória com facilidade, o Rubro-Negro abriu o placar e, a partir de então, apresentou um futebol previsível e preguiçoso. Aí a paciência da galera foi pro espaço e os xingamentos ao treinador ressoaram pesados pelo estádio ao fim da partida.