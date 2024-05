Tite muda esquema tático do Flamengo e promove alterações na escalação

O Flamengo treinou na manhã desta sexta-feira (03/05) e encerrou os preparativos do jogo diante do Bragantino. Tite, dessa forma, ensaiou uma mudança de esquema tático no Ninho do Urubu. A informação é do portal “Coluna do Fla”.

