Técnico do Benfica vira prioridade do Bayern para próxima temporada

Com a saída iminente de Thomas Tuchel ao fim da temporada, o Bayern de Munique corre para acertar com o novo treinador para 2024/25. O clube bávaro já foi recusado por Xabi Alonso e Ralf Rangnick, e agora mira suas atenções para Roger Schmidt, do Benfica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treinador alemão sempre esteve no radar do Bayern. Contudo, virou prioridade no clube, que viu Xabi Alonso decidir permanecer no Bayer Leverkusen, que já faturou a Bundesliga por antecipação, e Rangnick, que rejeitou a proposta para ficar no comando da seleção da Áustria.