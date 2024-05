Seleção Brasileira feminina vai encarar a Jamaica na Arena Pernambuco

Seleção Brasileira feminina não irá disputar o duelo no Estádio do Arruda e vai atuar na Arena Pernambuco contra a Jamaica

A Seleção Brasileira feminina encara a Jamaica no dia 1º de junho. O amistoso será na cidade de Recife. De acordo com o ge, apesar de a CBF não ter oficializado, o palco do jogo será a Arena Pernambuco. Sendo assim, o Arruda está descartado.

Marcos Nunes, diretor do estádio, afirmou que Evandro de Carvalho, presidente da Federação Pernambucana, teve influência na decisão.

“Eles (membros da CBF) vieram na semana passada. Na verdade, a CBF, a Fifa já tinha feito vistoria para a candidatura de Pernambuco à Copa do Mundo e o estádio obviamente já havia sido aprovado, por instâncias inclusive mais altas que a FIFA. Nada mais coerente que essa confirmação. Essa declaração veio pelo presidente, Evandro de Carvalho”, afirmou.