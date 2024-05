Sassuolo x Inter de Milão: escalações e onde assistir

Mesmo com o título confirmado, o Campeonato Italiano promete fortes emoções nesta reta final de competição. Neste sábado (4), a já campeã Inter de Milão visita a Sassuolo às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Calcio. Apesar do troféu garantido para os Nerazzurri, os donos da casa no estádio Città del Tricolore ainda lutam contra o rebaixamento.

Como chega a Sassuolo

Na penúltima posição, com 26 pontos, a Sassuolo precisa tirar uma vantagem de cinco pontos para o Empoli, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Dessa maneira, a equipe quer usar a força de jogar em casa para buscar a vitória contra os campeões e encerrar uma sequência de seis rodadas sem vencer.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contudo, a Sassuolo terá problemas na escalação. O brasileiro Ruan, suspenso, está fora da partida. Além disso, Defrel, Castilejo e Berardi, lesionados, completam a lista de desfalques.