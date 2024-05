Rubão se pronuncia após demissão no Corinthians: ‘Deixa o clima conturbado’

Diretor emitiu uma nota nas redes sociais após ser desligado do cargo no Timão. Ele não resistiu à crise política dentro do clube

O ex-diretor de futebol do Corinthians Rubão se pronunciou pela primeira vez após ser demitido do Corinthians. Ele foi do cargo nesta quinta-feira (2), após alguns conflitos e uma relação conturbada com o presidente do clube, Augusto Melo.

Em texto publicado no Instagram, Rubão diz que recebeu uma ligação do presidente Augusto Melo comunicando a decisão, justificada, segundo o ex-diretor, pela pressão que o mandatário sofria. Rubens Gomes considera ainda que a decisão por sua saída agita ainda mais os bastidores do clube em um momento conturbado.