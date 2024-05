Rony ‘cobra’ Estêvão por lance e celebra vitória do Palmeiras: ‘Se redimiu’

Verdão faz 2 a 1 sobre o Botafogo-SP, no Allianz Parque, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Autor do primeiro gol do Palmeiras na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP na Copa do Brasil, Rony fez cobrança a Estêvão em tom de brincadeira por lance que por pouco não resultou em seu segundo tento na noite desta quinta-feira (2), no Allianz Parque.

Logo em seguida, o camisa 10 alviverde comemorou o resultado e o gol do companheiro, que definiu a vitória no último lance da partida.

“Lance rápido, na hora tinha que chapar no lado, ele estava lá. Tivemos outra oportunidade de fazer e ele se redimiu fazendo o gol. Está todo mundo de parabéns, todo mundo feliz. Jogo difícil, a equipe deles só saia no contra-ataque se fechou todinha. Nossa equipe soube trabalhar e saímos com o resultado positivo”, disse em entrevista ao Premiere.