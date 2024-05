Real Madrid x Cádiz: escalações e onde assistir

O Real Madrid pode assegurar o seu 38º título do Campeonato Espanhol neste sábado (4). Isto porque o clube merengue recebe o Cádiz às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, e pode conquistar o troféu em caso de vitória em casa em conjunto com tropeço do Barcelona nesta 34ª rodada da LaLiga.

Como chega o Real Madrid

Líder isolado com 84 pontos, o clube merengue pode ficar com o título em caso de vitória em casa, em conjunto com qualquer tropeço do Barcelona, que visita o Girona em confronto direto pela vice-liderança.

Além disso, a grande notícia é que o técnico Carlo Ancelotti confirmou o retorno do goleiro Courtois, recuperado de lesão. Contudo, a expectativa é que o Real Madrid tenha alterações na equipe, de olho na partida de volta da semifinal da Champions, contra o Bayern de Munique, na próxima quarta-feira (9), em Madri.