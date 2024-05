Ramón Díaz deixa o Brasil após conturbada saída do Vasco

Treinador esteve no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (3), e preferiu não falar sobre o Cruz-Maltino Crédito: Jogada 10

Depois da conturbada saída do Vasco, o técnico Ramón Díaz esteve no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para deixar o Brasil, na manhã desta sexta-feira (3). Assim, o comandante preferiu não opinar sobre o assunto e não falou com a imprensa. Vale lembrar que ele e seu auxiliar Emiliano Díaz pediram demissão, segundo a SAF, após a goleada para o Criciúma por 4 a 0, em São Januário, diante da torcida. Antes disso, o clube carioca anunciou, nas redes sociais, a demissão do treinador minutos depois do jogo contra a equipe catarinense. Algo que irritou a comissão técnica, que comunicou ao elenco no mesmo dia a saída e fez um pronunciamento oficial na Colina Histórica.