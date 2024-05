Rafael Paiva foi o sétimo interino a estrear pelo Vasco na década; relembre

Por mais que não tenha sido com vitória, a estreia de Rafael Paiva como interino do Vasco foi com o pé direito. O Cruz-Maltino segurou a onda do Fortaleza e saiu com um empate por 0 a 0, fora de casa, deixando em aberta a decisão por vaga nas oitavas da Copa do Brasil.

E esta partida representou a sétima estreia de um interino na década atual (2020 em diante). O Jogada10, então, entrou no túnel do tempo e buscou todos os outros estreantes no período.

Ao todo, nos sete jogos em questão, foram duas vitórias, três empates e duas derrotas. Mas tais reveses foram logo os dois primeiros da sequência. O que infere que já são cinco partidas de estreias sem que os interinos percam no Vasco.