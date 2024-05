Racing cai na Copa Argentina para equipe da segunda divisão

Como de praxe na competição de cunho eliminatório, o duelo único aconteceu em campo neutro. Mais especificamente, no estádio do Quilmes, o José Luis Meiszner. Porém, isso não impediu que a notória maioria de torcedores fosse da Academia, criando um clima semelhante ao que ocorreria no Cilindro de Avellaneda.

De imediato, não soaria como algo estranho o fato do Racing cair na Copa Argentina, por 2 a 1, diante do Talleres. Entretanto, a situação ganha ineditismo pelo fato de não ser o clube de Córdoba, mas sim o Talleres de Remedios de Escalada, equipe que milita na segunda divisão do futebol nacional.

Começo surpreendente

Apesar do ambiente, logo aos seis minutos, o Talleres RE abriu a contagem por intermédio de Fernando Duré. Após cobrança de escanteio, a bola foi ajeitada por Nicolas Malvacio, na segunda trave, e Duré completou, com o pé esquerdo, para estufar as redes de Facundo Cambeses.

Já no segundo tempo, o Racing até empatou o confronto, com Maximiliano Salas, aos 22 minutos. Todavia, quando o confronto se encaminhava para a disputa de pênaltis, surgiu a heroica figura de um nome de apenas 18 anos de idade. Em sua estreia na Copa Argentina, Diogo Guzmán se aproveitou da defesa parcial de Cambeses e, após passe de Jeremias Denis, tocou pro fundo da meta adversária aos 49 minutos.

O enredo, por si só, possuia elementos de grande zebra apenas com esse cenário. Entretanto, a situação se tornou ainda mais histórica pelo fato do Talleres RE ter jogando, desde os 43 da etapa complementar, com um nome a menos. Por falta dura em Salas, Sebastian Benega, que tinha entrado aos 28 minutos, foi expulso com cartão vermelho direto.