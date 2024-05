Proposta agrada, e Fluminense se aproxima de Thiago Silva

O zagueiro não está decidido por conta da família, já que a distância não agrada. Ainda de acordo com a publicação, a definição do possível retorno do “Monstro” deve acontecer até a próxima semana. Vale lembrar que times da Arábia Saudita e da Europa são concorrentes do Fluminense nesta disputa pelo defensor de 39 anos.

Thiago Silva conquistou a Champions League pelo Chelsea, sendo seu maior feito no período de quatro anos no clube. Contratado a custo zero junto ao PSG em 2019/20, Thiago já tem 152 partidas pelos Blues e nove gols marcados. Além da Champions, ele também conquistou a Supercopa europeia e o Mundial de Clubes, ambos em 2021.

Ele deixou o Fluminense rumo à Europa ao fim da temporada 2008. No Flu, conquistou a Copa do Brasil de 2007, tornando-se, assim, um dos ídolos da geração. Ainda defendeu o Milan (três anos) e o PSG (seis) antes de chegar ao Chelsea.