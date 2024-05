Pelo Italiano, Torino e Bologna não saem do zero

Torino e Bologna ficaram no 0 a 0 no duelo realizado na nesta sexta-feira (3/5), que abriu a 35ª rodada do Italiano. Atuando em casa, no Olímpico de Turim, o time da casa finalizou mais vezes (8 a 5) porém o Bologna, que cadenciou muito o jogo, teve a posse de bola e sustentou, levando apenas um susto, o empate sem gol.

O jogo, realizado sob forte chuva, foi muito pobre de grandes chances. Para valer, apenas uma, a favor do Torino, no primeiro tempo. Sanabria recebeu e chutou no travessão de Skorupski. Na sobra, Zapata tentou a conclusão, mas o goleiro no reflexo, salvou. Depois disso, o Bologna ficou ainda mais recuado, evitando qualquer inverstida dos donos da casa. No segundo tempo, o panorama não se alterou. O Bologna ganhou o tempo e o Torino, quando tinha a bola, tentava a finalização, mas todas longe do alvo. Dessa forma, o placar não saiu do zero e fez justiça.

