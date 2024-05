Paysandu e Avaí empatam em Belém e seguem sem triunfos na Série B

Na abertura da terceira rodada da Série B do Brasileiro, Paysandu e Avaí empataram sem gols no Estádio da Curuzu, em Belém (PA), nesta sexta-feira (3). Mesmo com um a menos durante toda a segunda etapa, a equipe paraense segurou o empate diante de um adversário que pecou nas conclusões e continua sem balançar a rede no campeonato.

Com o resultado, o Papão ocupa o 13º lugar, agora com dois pontos. Já o Leão fatura seu primeiro ponto, aparecendo na zona de rebaixamento – é o 18º colocado na tabela. Contudo, os catarinenses podem perder posições no decorrer da rodada.

O jogo

As equipes apresentaram muitas dificuldades para concluir ao gol. O Avaí, solto em campo, teve mais jogadas de ataque, porém a falta de qualidade nos arremates foi notória. O Paysandu só conseguiu equilibrar as ações na reta final e quase amarcou com Leandro Vilela, que viu o zagueiro tirar quase em cima da linha.