Isaque, Riquelme e Matheus Reis são promovidos ao Sub-20 do Fluminense

Trio do Fluminense já reforçou a categoria no treino desta sexta (03), visando a sexta rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG Crédito: Jogada 10

Após a conquista da Copa do Brasil sub-17, o Fluminense promoveu os meias Isaque e Riquelme Felipe e o atacante Matheus Reis ao Sub-20. Assim, o trio já reforçou a categoria no treino desta sexta-feira (03), visando a sexta rodada do Brasileirão, contra o Atlético-MG. O jogo acontece na quarta-feira (08), às 15h, no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Artilheiro e garçom na conquista invicta e inédita da conquista, com seis gols e quatro assistências, Isaque foi inscrito pelo Fluminense na Libertadores. Com o afastamento de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur, ele viajou para o Paraguai com o elenco para encarar o Cerro Porteño, mas não foi opção de Diniz no banco.