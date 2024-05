Hoffenheim busca empate contra o RB Leipzig pela Bundesliga

Com um a mais, Die Kraichgauer consegue evitar derrota praticamente nos acréscimos do jogo em casa

O RB Leipzig não conseguiu superar o jogador a menos que tinha em campo e acabou cedendo o empate ao Hoffenheim, nesta sexta-feira (3). Em jogo que abriu a 32ª rodada da Bundesliga, os times ficaram no 1 a 1, na PreZero Arena, em Sinsheim.

Benjamin Sesko abriu o placar para os Touros no primeiro tempo, mas o artilheiro Kramaric deixou tudo igual para o time da casa nos acréscimos do prélio – ambos de cabeça. O Hoffenheim soube aproveitar o jogador a mais, visto que Xavi Simons havia sido expulso aos 28′ do segundo tempo.

