Girona x Barcelona: escalações e onde assistir

Jogo decisivo no Campeonato Espanhol neste sábado (4). Além de ser um confronto direto pela vice-liderança, o duelo entre Girona e Barcelona, às 13h30 (de Brasília), pela 34ª rodada da La Liga, pode definir o título da competição. Isto porque, o Real Madrid será campeão em caso de vitória sobre o Cádiz, no Santiago Bernabéu, em conjunto com um tropeço do Barça no estádio Montilivi.

Como chega o Girona

Na terceira posição, com 71 pontos, o Girona pode assumir a vice-liderança em caso de vitória neste sábado. Isto porque o Barcelona é o atual segundo colocado com 73 pontos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Contudo, o Girona terá os desfalques de Stuani, Borja García, Juanpe e Ricard Artero, todos lesionados.