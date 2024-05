Galhardo marca pela primeira vez, e Goiás bate Cuiabá pela Copa do Brasil

Com gol de Thiago Galhardo, seu primeiro pelo novo clube, Esmeraldino abre vantagem no duelo de ida da terceira fase do mata-mata nacional

O Goiás contou com Thiago Galhardo para vencer por 1 a 0 o Cuiabá na noite desta quinta-feira (2), pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Foi o primeiro gol do atacante pelo novo clube. Com o triunfo no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Esmeraldino terá a vantagem do empate no duelo da volta, no Mato Grosso.

O segundo jogo ocorrerá no dia 23 de maio, às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. O Dourado precisará de um triunfo por dois ou mais gols para se classificar. Caso a diferença seja mínima, a definição do vencedor será nos pênaltis.

Os times, porém, voltam a campo neste domingo. Pela Série B, o Goiás visita o Brusque às 16h. Já pela Série A, o Cuiabá recebe o Palmeiras às 18h30. Ambos os horários são de Brasília.