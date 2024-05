Fluminense segue no Espírito Santo; veja retrospecto no Kléber Andrade

Tricolor não perde no estádio desde 2016 e tem confronto diante do Atlético-MG neste sábado (4), às 16h, pelo Brasileirão

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, o Fluminense seguirá no Espírito Santo para mais uma partida. Desta vez, os comandados de Fernando Diniz entram em campo neste sábado (4), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, o Tricolor volta a jogar no Kléber Andrade e defende uma sequência invicta de quatro jogos, já que não perde no estádio desde 2016. De lá para cá, foram três vitórias e um empate. O time empatou com o Flamengo por 1 a 1, entretanto venceu América-MG (1 a 0), Madureira (1 a 0) e a Bolívia Querida (2 a 0).