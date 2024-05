Dono do Manchester United classifica instalações do clube como ‘uma vergonha’

Sir Jim Ratcliffe, dono majoritário do futebol do clube, faz duras críticas ao Old Trafford e ao centro de treinamentos da equipe

Sir Jim Ratcliffe, novo dono majoritário do futebol do Manchester United, visitou o Estádio Old Trafford e o centro de treinamentos de Carrington. Mas, de acordo com informações dos jornais ingleses ‘The Guardian’ e ‘The Athletic’, o executivo não gostou da qualidade, fez duras críticas ao que viu e ficou bastante irritado com a atual situação dos locais em que visitou.

Além disso, os jornais publicaram que o bilionário enviou um e-mail com ordens para mudanças no tratamento dos espaços.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Tive um bom passeio por algumas das instalações. Fiquei chocado em diversos locais por um alto nível de desorganização. Em particular, no departamento de informática, que é uma vergonha, e os vestiários do sub-18 e sub-21 não estão muito melhores”, diz trecho do comunicado escrito por Ratcliffe.