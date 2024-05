Coritiba x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Coritiba e Sport duelam nesta sexta-feira (3/5), às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Série B do Brasileiro. O duelo será no Couto Pereira, no Paraná. O Coxa tem quatro pomtos e se vencer dorme provisoriamente na liderança. Já o Sport venceu seus dois jogos e tenta assumir a liderança isolada. Este jogo tem a transmissão da Voz do Esporte, que inicia o seu esquenta às 20h (de Brasília). Aldo Luiz está na narração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A narração é de Aldo Luiz. Mas a cobertura ainda conta com João Miguel Lotufo e Will Ferreira. Confira este jogo clicando na arte acima.