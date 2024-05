Com nova SAF, Cruzeiro promete buscar lideranças técnicas no mercado

Com a transição de Ronaldo para o empresário Pedro Lourenço, a nova SAF do Cruzeiro promete “oxigenar” o orçamento do futebol ainda nesta temporada. Assim o departamento fará um diagnóstico completo sobre o elenco e o foco em trazer quatro peças para formar lideranças técnicas e de vestiário. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a busca pela melhora gradativa do grupo já terá reflexos imediatos na próxima janela de transferência, no meio do ano. Pedro, então, entende que a Raposa necessita de um centroavante, assim como de um goleiro, zagueiro, um meio-campista e um atacante de lado.