CBF doa casacos de ação contra racismo para leilão a favor da causa

A entidade doou os itens usados pela Seleção para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que fará o leilão com a 'Play for a Cause'

No amistoso entre a Seleção Brasileira e a Espanha, a CBF lançou a campanha “Uma só pele, uma só identidade”. A ação teve como objetivo incentivar o combate ao racismo no esporte e fora dele. Os atletas entraram em campo, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, com um casaco preto. O item estampava uma imagem de impressão digital no lado esquerdo do peito. Assim, após o hino nacional, oito jogadores doaram os itens para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. A organização monitora os casos de racismo no futebol desde 2014.

Em parceria com a Play For a Cause, que utiliza o esporte como transformação social, o projeto decidiu expor os itens em leilão, com o objetivo de angariar recursos para os programas desenvolvidos. Desse modo, a ação fica ativa na plataforma da Play For a Cause (www.play.foracause.com.br) até o dia 13/05, com lances iniciais de R$ 950.