Bidon marca primeiro gol como profissional e mira sequência

Volante foi titular e teve grande atuação contra o América-RN, pela Copa do Brasil. Agora busca se consolidar no time titular do Corinthians Crédito: Jogada 10

O ano de 2024 vem sendo bastante especial para Breno Bidon. Campeão da Copinha, sendo o craque do torneio, o volante conquistou mais uma marca com a camisa do Corinthians nesta quarta-feira (1). Afinal, ele marcou o primeiro gol do Corinthians, na virada diante do América-RN, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, também foi o primeiro tento do atleta como jogador profissional. O jovem volante apareceu como uma grata surpresa após a queda da equipe no Campeonato Paulista e ganhou oportunidades. Contudo, entrou poucas vezes em campo nas últimas partidas. Contudo, com a lesão de Maycon, Bidon espera ganhar mais chances e se consolidar de vez.