Atlético-MG avalia investida por atacante a pedido de Milito

Gabriel Ávalos, de 33 anos, está no Independiente, com quem tem contrato até 2026. Jogador trabalhou com atual técnico do Atlético até 2023 Crédito: Jogada 10

O Atlético-MG parece já olhar o mercado sul-americano visando o meio do ano. E uma das posições pretendidas pelo técnico Gabriel Milito é o ataque, com foco em um centroavante. Dessa forma, o nome de Gabriel Ávalos, do Independiente (ARG) está sob análise no Galo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Aos 33 anos, o paraguaio trabalhou com o técnico alvinegro entre 2021 e 2023, no Argentinos Juniors (ARG). Por lá, aliás, ele viveu grande fase, com 47 gols marcados em 121 partidas disputadas. O “Fala, Galo” deu a informação.