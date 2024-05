Atlético faz leilão com camisa de estreia de Scarpa e consegue alto valor para doação

Presidente do Atlético diz que peça foi vendida por R$ 30 mil. Ele observou que camisas antes trocadas em campo agora valem dinheiro

O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, divulgou que o clube leiloou a camisa que o meia Gustavo Scarpa usou em sua estreia. Ele usou o manto alvinegro na vitória do Galo sobre o Democrata por 4 a 0, pelo Campeonato Mineiro. A bola rolou no dia 28 de janeiro, na Arena MRV.

No entanto, chama atenção o valor. Afinal, a peça foi vendida por quase R$ 30 mil. Este montante ficará no Instituto Galo, que faz ações sociais para a população mineira.

“A camisa que o Scarpa estreou. O preço vai lá em cima. Por quase R$ 30 mil. Essa camisa que o Zaracho marcou o gol de bicicleta no 3 a 0 contra o Cruzeiro o preço também foi lá em cima”, disse Sérgio Coelho, em entrevista ao programa “Bastidores”, da Rádio Itatiaia.