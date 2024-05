Artur Jorge cobra jogadores do Botafogo após vitória

O Botafogo iniciou sua jornada na Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 sobre o Vitória, com um gol marcado pelo meio-campista Eduardo, que atuou improvisado como falso 9. Após o jogo na noite desta quinta-feira, o técnico Artur Jorge expressou contentamento com o resultado no primeiro embate da terceira fase, porém destacou a falta de intensidade em parte do confronto.

“Tivemos uma primeira parte um tanto apática. Creio que não fizemos uma boa apresentação. Faltou-nos mais determinação, mais agressividade, e é por isso que, especialmente na parte final, eu estava insistindo, não apenas porque este é um jogo de dois confrontos, onde um gol pode ser crucial, mas também porque era importante naquele momento”, afirmou.