Após renovação do filho, Marcelo fica à disposição do Fluminense

Lateral chegou ao Espírito Santo e escalação diante do Galo dependerá do último treinamento antes do jogo com o Galo

O Fluminense terá mais um reforço importante para o duelo com o Atlético-MG, neste sábado, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Trata-se de Marcelo, que foi poupado diante do Sampaio Corrêa e se reapresentou ao elenco no Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (3). A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última partida, diante da Bolívia Querida, o Tricolor liberou o lateral-esquerdo para resolver “questões familiares” fora do Brasil. Assim, o jogador esteve na Espanha para acompanhar a renovação do seu filho Enzo Alves com o Real Madrid. Ele também esteve ao lado de Clarice, sua esposa, para celebrar o acordo.