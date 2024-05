Após poupar, Fluminense deverá ter titulares contra o Atlético

O Fluminense deverá ter o retorno de seus titulares para o duelo contra o Atlético-MG, no sábado, às 16h (de Brasília). A definição do time veio após o treino desta sexta-feira (3), em Cariacica, no Espirito Santo – o último antes da partida em questão.

Com o lateral-direito Samuel Xavier lesionado (fratura no pé direito), Guga será titular novamente. Preservado contra o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (1º), ele volta a ficar entre os 11, como aconteceu contra o Corinthians, na partida anterior.

