Abel implora para Palmeiras não vender Estêvão: ‘Este é diferente’

Herói da vitória contra o Botafogo-SP por 1 a 0, nesta quinta-feira (2), pela Copa do Brasil, o atacante Estêvão caiu de vez nas graças da torcida. Não só dos torcedores, mas também do técnico Abel Ferreira. Em entrevista coletiva no Allianz Parque, após o embate, o treinador implorou para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não vender o jogador.

“Falem do Estêvão, que não vou dizer o que penso, vou pedir à Leila para não vender este jogador. O pai, o empresário e ele vão ficar tristes. Deixem ele ficar conosco até 2027. Acho mesmo que este jogador é diferente de tudo que eu já vi. Um garoto que defende, ataca, se mostra para o jogo”, disse Abel Ferreira.