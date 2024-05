Weverton, do Palmeiras, se arrisca como piloto de avião

Goleiro do Alviverde é apaixonado por aviação e passou na prova para tirar a carteira de piloto no ano passado

“Primeiro voo solo concluído com sucesso. Foco, determinação e coragem, é o que carrego comigo todos os dias. Para fazer algo acontecer só depende de você”, detalhou o goleiro na legenda da publicação.

O goleiro Weverton, do Palmeiras, busca se aventurar em outra área fora dos gramados de futebol. Isso porque o atleta é apaixonado por aviação e teve uma grande conquista neste sentido, pois conseguiu pilotar um avião sem orientações pela primeira vez. Ele fez o registro em postagem nas suas redes sociais e recebeu comentários de seus companheiros de clube e de profissão.

O volante colombiano Richard Rios, que também joga pelo Alviverde, de maneira descontraída indicou que não tem muita confiança na habilidade do amigo. Afinal, não pegaria uma carona com ele nem se estivesse bêbado. Outro jogador do Verdão, o lateral-esquerdo Vanderlan parabenizou o goleiro.

“Deitou muito paredão”, escreveu.

Outro ídolo do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos, que também fez história com a Seleção Brasileira ao conquistar a Copa do Mundo em 2002, também comentou na postagem. O antigo arqueiro frisou que nunca repetiria o feito de Weverton, até porque tem receio de andar de carro.